VVD pleit voor aparte registratie van accubranden na brand in appartementencomplex

De VVD zou graag een registratie zien in de stad van branden in accu's van elektrische voertuigen. De fractie is bang dat de accubranden in de toekomst tot ernstige gevolgen gaan leiden. Naast een registratie van de branden pleit de partij ook voor een informatiecampagne.

Dit jaar moest de brandweer al in ieder geval twee keer groots uitrukken vanwege een accubrand. Eind februari vatte een accu van een fiets in een fietswinkel aan het Europaplein in Zuid vlam en afgelopen dinsdag moest een gezin van een balkon worden gered aan de Dr. H. Colijnstraat in Nieuw-West nadat een een elektrische step de brand veroorzaakte.

Voorlichtingscampagne

Vanwege de groei in het aantal elektrische voertuigen - auto's, stepjes en fietsen - is de fractie bang dat dit soort branden in de toekomst kunnen zorgen voor ernstige gevolgen. In New York, waar de voertuigen ook razend populair zijn, zijn er dit jaar als ruim tweehonderd accubranden geweest. Met zes doden tot gevolg.

Dat soort cijfers wil de partij liever niet in de stad zien en vraagt daarom aan het college om een voorlichtingscampagne te beginnen over de gevaren van accu's. Zo zou de partij graag willen dat de verkooppunten bij de verkoop gebruikers informeren over hoe een accu werkt en welke veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Daarnaast moet er een campagne worden gestart om mensen bewust te maken om bijvoorbeeld geen accu's op te laden in de nacht.

Registraties

De VVD wil ook dat de brandweer het aantal accubranden gaat registreren, dat wordt op het moment namelijk nog niet gedaan. De reden is dat e-bikes en elektrische stepjes geen nummerbord hebben. Volgens de partij is het belangrijk om in beeld te krijgen hoeveel branden er ontstaan door accu's.