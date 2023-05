Directeur Ziggo Dome stopt na ruim vijftien jaar

Danny Damman neemt in het najaar afscheid als directeur van de Ziggo Dome. Hij was ruim vijftien jaar directeur van de concerthal in Zuidoost.

Damman schrijft op Linkedin dat hij de beslissing 'op basis van gevoel' heeft genomen. "Er is namelijk geen enkel rationeel argument te bedenken. Ik heb het immers mega naar mijn zin. In alle opzichten. Een meer dan tevreden mens. Ga het vertrek dan maar eens uitleggen, dat is dus niet te doen." Toch vindt Damman dat hij 'het leven af en toe ondersteboven moet houden om te zien of er nog meer in zit'.

In de concerthal aan de Johan Cruijff Boulevard vinden wekelijks optredens - van vaak grote namen - plaats. De afgelopen jaren stonden onder meer Robbie Williams, Chris Brown en Pearl Jam in de Ziggo Dome. In maart sprak Barack Obama, voormalig president van de Verenigde Staten Barack, er. Niet zelden stonden fans in lange rijen, vooral voor sterren als Billie Eilish, Harry Styles en K-popbands.

Tijdens de coronacrisis ging het een stuk slechter met de concerthal doordat alle evenementen afgelast moesten worden. Inmiddels is daar niets meer van te merken. Doordat er in de AFAS Live en Johan Cruijff Arena ook concerten plaatsvinden, is het soms zelfs te druk op de Johan Cruijff Boulevard.

In zijn bericht schrijft Damman dat hij wel 'een idee' heeft wat hij na dit najaar wil doen, maar dat hij nog bezig is met een plan. De directeur heeft vorige week aan een directielid van Vodafone Ziggo laten weten dat hij vertrekt. "Hij zei in reactie hierop: 'het is de kunst om weg te gaan op het moment dat een aantal mensen het nog jammer vinden ...'. Hopelijk blijkt ooit dat ik deze kunst beheerste en was de beslissing niet te vroeg of te laat."