Hof veroordeelt Samir el Y. tot ruim 11 jaar cel en tbs voor doodschieten Bas van Wijk

Het hof veroordeelt Samir el Y. tot 11,5 jaar cel en tbs voor het doodschieten van Bas van Wijk. De 24-jarige Van Wijk werd in de zomer van 2020 doodgeschoten nadat zijn vriendengroep in een confrontatie met Samir el Y. belandde. Het Openbaar Ministerie (OM) ging in hoger beroep tegen het eerdere vonnis, vanwege een vormfout van justitie wilde de rechtbank de verdachte niet vervolgen voor 'gekwalificeerde doodslag' en kwam daarmee uit op een celstraf van 9 jaar en tbs.

Bas van Wijk

Het gerechtshof veroordeelt de 23-jarige El Y. nu wél voor gekwalificeerde doodslag en volgens de voorzitter had de rechtbank dat in eerste aanleg ook mogen doen en komt tot deze straf. De vraag waar het hof over moest beslissen is of Samir el Y. Bas van Wijk doodschoot om een horloge te verkrijgen. Daar is volgens het hof sprake van en was er dus sprake van gekwalificeerde doodslag. De 23-jarige Samir el Y. verklaarde tijdens de behandeling van het hoger beroep uitgebreid over de middag in Park de Oeverlanden. Zowel Van Wijk als de verdachte waren in de zomer van 2020 met een groep vrienden in de Oeverlanden. Op een gegeven moment ontstond er een confrontatie tussen de twee groepen waarbij de gewapende Samir el Y. het 'klokkie' van een van de vrienden van Van Wijk opeiste. "Anders schiet ik je in je kankerknie", zou El Y. gedreigd hebben.

"Ik deed dat omdat ik ze wilde vernederen", verklaarde hij een maand geleden tijdens het hoger beroep. Maar desbetreffende gaf het horloge niet af, waardoor er vervolgens een nieuwe confrontatie ontstond met een ander. De verdachte zette zijn wapen op het been van de man en loste een schot langs de knie. Hij raakte niet gewond. Gevoelige trekker El. Y. liep weg, waarna Van Wijk besloot om verhaal te gaan halen. De twee gingen in discussie waarbij werd gescholden en de verdachte met zijn vuurwapen zwaaide. Van Wijk deinsde niet terug en deed juist een stap naar voren. De verdachte verklaarde dat hij daarvan schrok en twee schoten loste. De eerste kogel raakte het been van Van Wijk. Een tweede kogel in zijn romp was fataal.

Bloemen op de plek waar Bas van Wijk werd doodgeschoten - AT5 / Luuk Koenen

De verdachte verklaarde dat de tweede kogel onbewust was, omdat het wapen heel gevoelig zou zijn. De advocaat van El. Y. vergeleek de gevoeligheid van de trekker met de richtingaanwijzer in de auto. Uit een test van het Nederlands Forensisch Instituut bleek echter dat het wapen niet zo gevoelig is als werd gesteld. Ook het OM en het gerechtshof zijn van mening dat er enige moeite nodig was om de trekker over te halen.

Nabestaanden van Van Wijk namen tijdens de behandeling van het hoger beroep het woord: "Wat een monster ben je als je iemand zo koelbloedig het leven kunt ontnemen", waren de woorden van de zus van Van Wijk. Ze wijst op de gevolgen voor haar en de rest van het gezin: "Mijn vader voelt zich geamputeerd, machteloos en verdrietig. Door slechte nachtrust wordt hij gek en een sociaal leven leiden lukt hem niet. Mijn broer heeft extreem veel moeite met verlies van Bas. Hij kan zijn bed niet uitkomen, hij wordt elke dag gekweld door deze gruweldaad. Je hebt ons compleet kapot gemaakt", zegt zij tegen de verdachte. Spijt Op het moment dat El Y. aan het woord kwam, verlieten de nabestaanden de zaal. "Ik begrijp dat jullie mij haten. Toch hoop ik dat jullie me geloven als ik zeg dat het me spijt. Ik heb domme keuzes gemaakt, maar ik kan niks terugdraaien. Ik praat het niet goed, maar ik zat in een slechte fase in mijn leven. Het enige wat ik kan doen is aan mezelf werken. Ik hoop dat jullie mij op een dag kunnen vergeven en jullie verder kunnen met jullie leven. Het spijt me."