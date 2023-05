Verkiezingwinst Erdogan wordt uitbundig gevierd in West

De Turkse president Erdogan heeft de Turkse presidentsverkiezingen met een meerderheid van ruim 52 procent gewonnen. En dat werd gisteravond flink gevierd in de stad. Met name bij Plein 40-45, op het Bos en Lommerplein en op het Mercatorplein was het erg druk met blije Turkse Amsterdammers.

Erdogans tegenkandidaat Kiliçdaroglu nam iets na 21.00 uur zijn verlies in een speech, maar Erdogan zelf claimde zijn zege al een paar uur eerder. Hierdoor trokken Amsterdamse aanhangers van Erdogan al vroeg op de avond massaal de straten op om de 'verkiezingswinst' te vieren.

Met name in West was het erg druk. Er werd flink met auto's gereden, getoeterd en met Turkse vlaggen gezwaaid. De Burgemeester de Vlugtlaan was afgeladen en werd op een gegeven moment afgesloten voor verkeer. Volgens omstanders en ook de politie was de sfeer gemoedelijk. "Het is een gezellige drukte", zo vat de woordvoerder van de politie de verkiezingsavond samen. "En daar bieden we ze ook de ruimte voor."