Gemeente, scholen en opvang sluiten convenant om onderwijskwaliteit te verbeteren

De gemeente, scholen en kinderopvangen in de stad hebben een convenant ondertekend om de kwaliteit van het onderwijs én de opvang te verbeteren. Daarmee moet de komende jaren de ongelijkheid in de stad in het onderwijs worden tegengaan en moet er extra ondersteuning komen voor leerlingen die het het hardst nodig hebben. Zo willen de partijen dat alle kinderen naar een voorschool of kinderopvang gaan om zich voor te bereiden op het basisonderwijs.

De gemeente merkt dat de verschillen in de stad qua kwaliteit van het onderwijs nog altijd groot zijn. Het gevolg daarvan is dat kansenongelijkheid blijft bestaan. Alleen ziet het college dat het voor scholen, opvang en andere instanties niet mogelijk is om het allemaal in hun eentje op te lossen. Met het convenant worden afspraken gemaakt om de komende jaren samen te werken om zo de kwaliteit van het onderwijs in de stad op hetzelfde niveau te krijgen.

(Voor)school de eerste jaren in de buurt

In de plannen staat dat de gemeente het liefst ziet dat alle Amsterdamse kinderen vanaf twee jaar al bezig zijn met een voorbereiding op de basisschool. De bedoeling is dat zij allemaal naar een voorschool of kinderopvang gaan om al de eerste vormen van het onderwijs mee te krijgen. Die voorschool, net als de basisschool, wil de gemeente het liefst dicht in de buurt hebben. 'Alle kinderen hebben toegang tot passende, duurzame en aantrekkelijke onderwijsvoorzieningen in de buurt', zo staat er in de plannen. De middelbare school mag dan wel weer een stukje verder zijn.

Maar om voor alle Amsterdamse kinderen een passende opvang en onderwijs te regelen zijn er leraren, pedagogische medewerkers en andere professionals nodig die de kinderen kunnen begeleiden. En in dat werkveld heerst er een groot landelijk tekort, in Amsterdam zelfs meer dan het landelijk gemiddelde. Alleen zijn de tekorten niet eerlijk verdeeld in de stad en kent het ene stadsdeel een stuk meer leraren dan het andere. 'Hierdoor worden de meest kwetsbare kinderen het hardst geraakt', stelt de gemeente.

Om de tekorten te verkleinen wil de gemeente Amsterdam een aantrekkelijke stad maken voor leraren. Zo worden er al woningen gebouwd waar je als docent voorrang kan krijgen en heeft onderwijswethouder Marjolein Moorman plannen om leraren die in achterstandswijken werken meer geld te geven.