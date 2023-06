Bouw Woon Leef podcast met wethouder Van Dantzig: "De woningmarkt is voorbij"

Samen met de wethouder woningbouw Reinier van Dantzig reageren we op de laatste Bouw Woon Leef documentaire 'Stad op Slot'. In deze aflevering zochten we uit hoe we samen een betaalbare stad regelen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Hoe houd je jonge gezinnen in de stad?

In het gesprek legden we wethouder Van Dantzig verschillende fragmenten voor uit de uitzending. Zo vertelde Fleur Prooij over het recente onderzoek van RaboResearch in samenwerking met Metropoolregio Amsterdam. Hieruit bleek dat meer dan ooit jonge gezinnen de stad verlaten. Redenen hiervoor zijn de hoge huisprijzen, te kleine woningen, ontevredenheid over de buurt en over hoe mensen met elkaar omgaan.

Van Dantzig heeft zelf een jong gezin en zegt bezig te zijn met wat een jong gezin nodig heeft om in de stad te blijven. Hij beargumenteert dat juiste voorzieningen zoals ziekenhuizen en scholen in de buurt ook erg belangrijk zijn in de kwestie. "We zijn bezig om te zorgen dat maatschappelijke beroepen in de stad kunnen blijven. Bijvoorbeeld leraren."