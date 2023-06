Wijziging in voorrangsregeling woningen Amsterdamse jongeren: "Nu maakt iedereen kans"

De Huisvestingsverordening voor 2024 is gepubliceerd door de gemeente. Hierin staan de regels voor verdeling, gebruik en wijziging van woonruimte. Er zijn verschillende opvallende voorstellen gedaan. De quota voor het aantal toegestane B&B's over de stad gaat omlaag, hierover schreven wij eerder over deze week. Maar er komt ook wijziging in de voorrangsregeling voor Amsterdamse jongeren aan. Wat voor invloed heeft dit op de jongeren? Bouw Woon Leef zoekt het uit.

Nu is gebleken dat sommige jongeren net buiten de regeling vallen. Bijvoorbeeld omdat ze vanwege een studie tijdelijk buiten Amsterdam hebben gewoond. Voorbeelden hiervan zijn studenten die woonden in een studentenflat in Amstelveen of Diemen of op uitwisseling zijn gegaan naar het buitenland.

Het gemeentelijk beleid is op dit moment dat Amsterdamse jongeren tot en met 27 jaar voorrang op jongerenhuurwoningen mits ze aan 'de bindingseis' voldoen. Dat houdt in dat ze de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar aaneengesloten in Amsterdam moeten hebben gewoond.

Jacob Offerman is zo'n Amsterdamse jongere die niet voldoet aan de eis. Hij schreef er eerder een opiniestuk over in Het Parool. Hij is opgegroeid in Amsterdam maar woonde voor zijn studie tijdelijk vijf maanden in Korea. Geen voorrang op jongerenwoningen meer voor hem. Hij vertelt blij te zijn met de verandering in de voorrangsregeling. "Nu maakt iedereen een kans. Van 100% van de woningen alleen naar jongeren die aan de eis voldoen naar 50%. Dat is al een hele goede stap."

Jacob zag ook veel mensen in zijn omgeving die hetzelfde probleem hadden: "Er zijn zoveel mensen in mijn omgeving die geen kans maakte. Bijvoorbeeld vrienden die voor stage of zelfs verplicht voor werk in het buitenland woonden en daardoor buiten de regeling vielen."