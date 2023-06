Treinstoring definitief opgelost, verkeersleiding terug in Amsterdam

De Amsterdamse verkeersleidingspost die door een storing het treinverkeer in en rondom Amsterdam zondagavond volledig platgelegde, is vannacht weer in werking gesteld. Daarmee is de grote treinstoring weer helemaal opgelost.

Deze week werd het treinverkeer vanuit de uitwijklocatie in Utrecht aangestuurd zodat er alsnog treinen van en naar Amsterdam konden rijden. Vanaf vanochtend wordt de Amsterdamse verkeersleidingspost weer bemand en 'kunnen we weer terug naar normaal', aldus de CEO van ProRail.

Pas na middernacht besloot ProRail om, voor het eerst sinds het bestaan van de locatie, personeel van de verkeersleidingspost naar de uitwijklocatie in Utrecht te sturen. Hierdoor lukte het om het treinverkeer vanaf maandagochtend weer op te starten. Omdat de storing in eerste instantie met een reset leek opgelost, werd er voor gekozen om de noodlocatie niet zondagavond al te bemannen.

Een woordvoerder van ProRail laat weten terug te kijken op een bewogen avond en nacht vorig weekend, waarin alles op alles is gezet om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. "Er is echt doorgebuffeld, maar helaas heeft dit voor de reizigers zondagavond weinig uitgemaakt", aldus de woordvoerder.

Voordat er op het uitwijken naar Utrecht wordt overgegaan wordt er achter de schermen een zorgvuldige afweging gemaakt, zo legt de woordvoerder uit. "Het is niet een kwestie van op een knop drukken en de treinen worden opeens vanuit Utrecht aangestuurd. Als je naar zo'n uitwijkpost gaat, betekent dit dat we in het hele gebied een aantal uur niet kunnen rijden."

Evaluatie

ProRail waardeert de inzet van alle medewerkers die de hele week hun diensten in de verkeersleidingspost in Utrecht hebben gedraaid. "Normaal gesproken stappen de meeste verkeersleiders op hun fiets naar de post aan De Ruijterkade, maar deze week moesten per dag drie ploegen naar Utrecht komen om de noodpost te bezetten. We hebben extra veel van ze gevraagd en waarderen hun inzet."

Over welke lessen de spoorwegbeheerder heeft getrokken en wat de schade van de storing is kan de woordvoerder nog weinig kwijt. "Dat is nu nog te vroeg. Onze eerste focus was om de treinen weer normaal te laten rijden. Volgende week beginnen we met de evaluatie en wordt de schade van de storing onderzocht."