Bullebak weer open voor voetgangers en fietsverkeer

De beruchte Bullebak, oftewel de monumentale brug over de Brouwersgracht die al bijna drie jaar wordt gerenoveerd, is vanaf vanavond weer toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Aanvankelijk zou vrijdag de brug weer begaanbaar zijn voor al het verkeer, maar bij een test ging het afgelopen maandagmiddag opnieuw mis en verboog een stuk spoor van de trambaan.

De renovatie zou eigenlijk vorig jaar al klaar moeten zijn, maar door verkeerde funderingspalen liep dat plan een half jaar vertraging op.

De gemeente verwacht dat het autoverkeer vanaf halverwege juli weer over de brug kan. De trambaan die over de brug loopt wordt in zuidelijke richting geheel vervangen. De bedoeling is dat tram 5, die nu nog via een keerwissel rijdt, op z'n vroegst vanaf eind juni weer over de brug kan.