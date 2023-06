OM eist vier maanden cel tegen politieagent die informatie lekte over Lil Kleine

Lil Kleine werd vorig jaar februari opgepakt door de politie nadat er beelden waren opgedoken waarop te zien was dat de rapper zijn toenmalige vriendin zou mishandelen. Kort daarna kwam er via een juicekanaal een gesprek op Snapchat naar buiten waarin een agent onthulde hoe de rapper zich zou voelen in de cel. De politie startte een onderzoek naar het lek en kwam uit op de 22-jarige man.

De agent heeft bekend dat hij de informatie over de rapper naar een meisje heeft gestuurd via snapchat. "Stom en dom", zoals de verdachte het zelf verklaarde. Hij hoorde collega's over Lil Kleine praten en wilde indruk maken op het meisje door met de informatie te komen. Toen de screenshots zich online verspreidden, heeft hij aan een collega bekend dat hij het mogelijke lek was. De agent is inmiddels door de politie oneervol ontslagen.

Dickpics naar 12-jarig meisje

Tijdens het onderzoek dat door de politie werd gehouden, werden er in het Snapchat-account van de man berichten aangetroffen met een meisje dat toen 12 jaar oud was. De gesprekken kwamen uit 2020, de man werkte toen al bij de politie. Hij zou haar seksueel getinte berichtjes, dickpics en video's waarop hij masturbeerde hebben gestuurd. Ook zou hij haar hebben gevraagd om naaktfoto's te sturen.

"De kwetsbaarheid van een dergelijk jong slachtoffer is groot. De verdachte heeft op onaanvaardbare wijze de seksuele ontwikkeling van slachtoffer doorkruist, terwijl zij ongestoord hoort te kunnen groeien tot volwassenheid, zeker ook op seksueel vlak", zo liet de officier van justitie weten tijdens de zitting.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.