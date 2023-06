Frustraties over omleidingen botgevierd op verkeersregelaars: "Die fietsers zijn echt hoofdpijn"

De stad was al op veel plekken opgebroken en daar kwam vorige week ook de knip in de Weesperstraat bij. Het zorgt voor veel frustratie bij weggebruikers, en heel regelmatig reageren ze dat meteen af op de verkeersregelaars.

"Sommige chauffeurs stappen uit en dreigen om klappen uit te delen of te vechten", vertelt Hendrik. Hij is coördinator op de Kattenburgerstraat. "Heel vaak worden we ook uitgescholden of wat dan ook. Dat zijn dan woorden die ik niet op tv ga zeggen"

Even verderop, op de Weteringsschans, staat Nana. Ook hij krijgt met veel frustraties te maken. "Die fietsers zijn echt hoofdpijn hoor. Sommigen luisteren, anderen willen je uitdagen. Ze willen je zo omver fietsen om op hun destinatie te komen. Het liefst zou ik ze willen meppen, maar daar ben ik niet bevoegd voor", zegt Nana als grap.