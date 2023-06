Ring Noord ook komend weekend dicht vanwege aanleg stil asfalt

De werkzaamheden voor de aanleg van het stillere asfalt op de A10 Noord vinden ook aankomend weekend nog plaats. In het tweede en tevens laatste weekend wordt de buitenring aangepakt. De gemeente raadt weggebruikers aan om hun reis goed te plannen en rekening te houden met een half uur extra reistijd.

Op vrijdag beginnen de werkzaamheden om 23.00 uur, deze gaan door tot maandag 05.00 uur. Omdat het doordeweeks rond de stad een stuk drukker is, werkt Rijkswaterstaat tijdens het weekend aan één stuk door om de werkzaamheden op tijd af te hebben.

Het stuk snelweg tussen de afslag Watergraafsmeer (S113) en de afslag Coenplein (S118) wordt afgesloten. Het verkeer dat vanaf de A1 en A2 komt en richting Zaanstad moet, wordt omgeleid via de ring West. Wie richting IJburg en Zeeburg moet en normaal gesproken via de buitenring afslag S114 pakt, kan nu via de afrit op de A1 bij Diemen de bestemming bereiken.

Geluidsschermen

In 2022 raakten er langs de A10 Noord een aantal geluidsschermen beschadigd door een storm. Rijkswaterstaat heeft toen uit voorzorg de schermen verlaagd, waardoor omwonenden constant het geruis van de snelweg hoorden. De geluidsschermen konden pas in 2025 worden vervangen, maar om de bewoners toch te helpen wordt er nu een nieuwe laag asfalt aangelegd. Dit 'stille asfalt' moet zorgen voor de vermindering van een aantal decibel.