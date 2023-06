UMC vraagt verpleegkundigen extra op te letten na toename diefstallen op patiëntenkamers

Het Amsterdam UMC ziet op zowel het AMC als het VUmc een toename in het aantal diefstallen vanuit de patiëntenkamers. Dat blijkt uit een intern bericht dat in handen is van AT5. Het ziekenhuis heeft aan de verpleegkundigen gevraagd om de komende tijd extra op te letten.

Een woordvoerder van het UMC bevestigt de toename in het aantal diefstallen. "Er is een zichtbare toename de afgelopen weken. De bewaking heeft het in het zicht gekregen en besloten om snel aan de bel te trekken." Verpleegkundigen moeten 'extra alert' zijn en mensen die voor hen op de verpleegafdeling onbekend zijn aanspreken. Daarnaast moet zowel het personeel als de patiënten er meer op attent worden gemaakt dat ze hun spullen niet onbeheerd achterlaten.

Het hoofd van de beveiliging van het UMC schrijft in het bericht dat het 'erop lijkt dat er een groepering actief is die specifiek ziekenhuizen afgaat om daar zaken te ontvreemden'. Het verhaal kwam voor de beveiliging aan het licht nadat er een verdachte in het VUmc kon worden aangehouden.