Erfgoedverenigingen vangen bot bij rechter: verbouwing Amsterdam Museum kan doorgaan

Erfgoedvereniging Heemschut en de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) spanden de rechtszaak eind vorig jaar aan. Volgens de verenigingen zou er te veel worden gesloopt. De voorzieningenrechter oordeelde de rechtbank zich moest buigen over de verbouwingsplannen en hoe de omgevingsvergunning was verstrekt. Tot die tijd zou de verbouwing stil komen te liggen.

De rechtbank oordeelt nu dat de gemeente de omgevingsvergunning gewoon mocht verstrekken. "Het college moet een belangenafweging maken, waarbij het erom gaat of de aantasting van het monument, gelet op alle omstandigheden en belangen – waaronder uitdrukkelijk ook het gebruik van het monument – aanvaardbaar is. Onderzoeksplicht gaat niet zover dat het college de alternatieve plannen van de overige architectenbureaus bij de beoordeling had moeten betrekken."

Omstreden

Drie plekken in het huidige gebouw aan de Kalverstraat, dat eeuwenlang een burgerweeshuis was, zullen tijdens de verbouwing gesloopt worden. Het is de bedoeling dat het museum onder meer een nieuwe ingang, nieuwe looproutes en een groter oppervlak krijgt. Voor de omstreden verbouwing gaf de gemeente vorig jaar november al het groene licht. De vergunningaanvraag moest wel een aantal keer worden aangepast.

Nu de rechtbank de beroepen van de erfgoedverenigingen ongegrond heeft verklaard kan de verbouwing weer doorgaan. De bedoeling was dat het vernieuwde museum in 2025 de deuren zou openen, maar dat beeld is al een tijd niet meer in zicht.