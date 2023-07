Liveblog storm Poly: rest van de dag geen tramverkeer meer mogelijk door stormschade

De trams in de stad gaan vandaag niet meer rijden. Volgens een woordvoerder van het GVB is er te veel stormschade. Zo zijn er een groot aantal bovenleidingen beschadigd. Op de Overtoom ligt er in ieder geval 300 meter aan bovenleiding af, ook op de Sarphatistraat en het Leidseplein is de bovenleiding beschadigd. Omdat er geen stroom meer is, wordt er nu gekeken hoe de stilstaande trams kunnen worden teruggesleept naar de remise.

Of de metro's en bussen vandaag nog gaan rijden is niet duidelijk. Het GVB gaat nu inventariseren wat daarvoor nodig is, maar laat weten nog geen voorspellingen te kunnen doen. Metro 52, de Noord/Zuidlijn, rijdt nog wel en ook de ponten varen nog steeds over het IJ. Het GVB laat weten heel veel respect te hebben voor de schippers.