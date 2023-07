Twee mannen aangehouden voor reeks explosies in Noord begin juni

De politie heeft vanmorgen een man van 21 en een man van 27 aangehouden in verband met vier explosies en een brandstichting in Noord begin juni. Alle incidenten vonden in de avond van 4 juni en de nacht van 5 juni plaats.

De politie gaat ervan uit dat er naast deze mannen ook andere personen bij de incidenten betrokken zijn. Er is mogelijk een link met deze aanhoudingen en het excessieve geweld van de afgelopen maanden in Zuidoost en Rotterdam. Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang en worden andere aanhoudingen niet uitgesloten. Explosies op zondagnacht De verdachten zijn naar voren gekomen in verband met de explosies bij twee woningen aan de Werengouw, een woning aan de Urkstraat en bij een trapportaal op de Beemsterstraat. Bovendien zouden zij betrokken zijn geweest bij de brandstichting van een auto op de IJdoornlaan. Alle incidenten vonden zondag tussen 22.00 uur en 4.15 uur plaats. AT5 maakte naar aanleiding van de reeks explosies in de nacht van 5 juni het volgende kaartje:

Naar aanleiding van de explosies hielden de agenten diezelfde zondagnacht een 21-jarige man aan. Hij werd kort daarna weer vrijgelaten, omdat er toen nog onderzocht werd of hij daadwerkelijk iets met de explosies te maken had. Deze man is vanmorgen opnieuw aangehouden als verdachte. 'Enorme knal' Bij de explosies en brandstichting vielen geen gewonden en bleef het bij materiële schade. "De impact van dit soort incidenten op buurten en hun bewoners is echter vaak groot", zegt de politie. Een buurtbewoonster vertelde een dag na de incidenten aan AT5 dat ze als gevolg van de explosies rechtop in bed lag. "Het was een enorme knal. Ik schrok me helemaal wezenloos." De politie kan op dit moment geen verdere informatie geven over de precieze verdenkingen van de verdachten. En over de mogelijke link met Zuidoost en Rotterdam kan de politie niet verder op ingaan.