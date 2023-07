Ajax komt niet verder dan gelijkspel tijdens oefenduel onder leiding van Maurice Steijn

Maurice Steijn heeft in zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax niet weten te winnen van FC Den Bosch. Op Sportpark De Toekomst eindigde zijn officieuze debuut in 2-2. De talenten van Jong Ajax zorgden uiteindelijk voor beide doelpunten.

De Amsterdammers begonnen met een combinatie van spelers uit het eerste en Jong Ajax aan het duel. Nog niet alle spelers zijn namelijk terug van hun vakantie, aangezien zij eerst interlands moesten spelen. Namens het eerste speelden Remko Pasveer, Jorrel Hato, Owen Wijndal, Davy Klaassen en Steven Berghuis. Ook nieuwe aanwinst Branco van den Boomen begon aan de start.

Foutje bedankt

De eerste kans van de wedstrijd was voor Ajax. Uit een corner van Van den Boomen kreeg Klaassen een kopkans, maar de bal werd geblokt. Jong Ajax-spits Max de Waal kreeg vervolgens de kans om te scoren, maar wist het net niet te vinden. Het spelbeeld in het begin van de eerste helft werd vooral gemaakt door Den Bosch. De Eerste Divisie-club probeerde te voetballen en kwam daardoor ook op voorsprong. Pasveer ging de fout in nadat hij een terugspeelbal richting Hato wilde spelen. De bal kwam tegen de voeten van de aanvaller van Den Bosch en vloog het doel in.

Na de drinkpauze halverwege de eerste helft bleef Den Bosch hoog druk zetten op de ploeg van Steijn. Combineren werd daardoor voor de Amsterdammers lastig en echte kansen bleven dan ook uit. De schietkansen die Ajax kreeg, kwam niet eens tussen de palen. Den Bosch kon aan het einde van de helft de voorsprong zelfs verdubbelen. Anass Salah-Eddine kon een scherpe voorzet niet wegwerken en de spits van de Brabanders schoot de een-op-een kans vervolgens hoog over. Ajax ging met een 0-1 achterstand de rust.