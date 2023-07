150 euro zonder verdere eisen, gaat dat minima helpen tegen armoede?

De gemeente gaat samen met Kansfonds en de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken wat er gebeurt als gezinnen met weinig geld maandelijks een extra geldbedrag krijgen, zonder dat ze daar iets terug voor hoeven te doen. Twee jaar lang krijgen 300 Amsterdamse gezinnen 150 euro netto per maand bovenop hun uitkering.

Gezinnen krijgen tijdens het onderzoek hulp bij het invullen van hun aangifte voor schenkbelasting. Na het onderzoek wordt het geld in stappen afgebouwd en wordt er ondersteuning geboden om te werken aan een financieel toekomstplan.

"Zo onderzoeken we hoe de vicieuze cirkel van armoede in kwetsbare gezinnen met kinderen kan worden doorbroken op basis van vertrouwen"

Quote

Het experiment is volgens de gemeente nodig omdat uit een onderzoeksrapport van de Commissie Sociaal Minimum bleek dat het minimumloon en de uitkeringen te laag zijn om van te leven. Gezinnen met geldstress hebben volgens wethouder Marjolein Moorman (onderwijs en armoede), meer gezondheidsklachten en mentale problemen.

De wethouder hoopt dat met een extra maandelijks bedrag deze gezinnen meer grip op hun leven krijgen. ''Zo onderzoeken we hoe de vicieuze cirkel van armoede in kwetsbare gezinnen met kinderen kan worden doorbroken op basis van vertrouwen", aldus Moorman.

Naast Amsterdam doen ook Zaanstad en Tilburg mee. Deelname aan de pilot is een voornemen uit het Amsterdams Coalitieakkoord van 2022-2026. Met de deelname van 300 Amsterdamse gezinnen wordt de onderzoeksgroep van 150 gezinnen uit Tilburg en 150 gezinnen uit Zaanstad, verdubbeld.

Financiering

Deelname aan het experiment is volgens de gemeente mogelijk door financiering van Stichting RCOAK, een Amsterdams vermogensfonds dat onder andere de giften aan de gezinnen verstrekt. Suzanne Kooij, directeur van RCOAK: "Wij signaleren al een aantal jaar dat veel Amsterdamse gezinnen met een kleine beurs niet meer kunnen rondkomen van hun inkomen. Dat is een zorgelijke trend. Gewoon geld geven is een aanzet tot een oplossing van dit steeds groter wordende maatschappelijk probleem."