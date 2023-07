Al sinds 1992 is het elke zomer weer tijd voor het Over het IJ Festival. Over het hele terrein van de NDSM-werf zijn er, tot en met zaterdag, voorstellingen te zien. Meer dan ooit legt het festival dit jaar de nadruk op de nieuwe generatie theatermakers. Onze cultuurverslaggever Nadine van Ginkel nam een kijkje.