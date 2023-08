Gemeente: parkeervergunningen Gelderlandplein 'onterecht' gegeven, afpakken terecht

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) staat nog steeds achter het innemen van vele tientallen parkeervergunningen van bewoners en ondernemers in de Gelderlandpleinbuurt in Zuid. Ze schrijft dat de vergunningen door de gemeente onterecht zijn verstrekt en dat het 'staand beleid' is dat er in parkeergarages geparkeerd moet worden als dat kan.

Van der Horst schrijft dat de beslissing in 2016 is genomen, maar ze bevestigt dat de brieven 'mede door corona' pas eind 2021 verstuurd werden. Bewoners en ondernemers konden er ook niet tegenin gaan via een inspraak- of participatietraject. Het werd alleen in het gemeenteblad op 6 juli 2016 gepubliceerd. "Het zou beter zijn geweest als de gemeente bewoners en ondernemers uitvoeriger had geïnformeerd", geeft Van der Horst toe.

Tegelijkertijd schrijft ze dat 'het beleid niet anders is dan in de stad'. "Het beleid om parkeerplaatsen op eigen terrein te verrekenen met te verlenen parkeervergunningen (voor de openbare ruimte) gaat terug tot eind jaren negentig. Dat er destijds vergunningen zijn afgegeven voor bewoners en werknemers was in strijd met het stedelijk beleid. De vergunningen zijn hiermee onterecht verleend."

Veel duurder

Het ondergrondse parkeren in bijvoorbeeld Garage Gelderhof is veel duurder: het kost daar tussen de 3000 en 4200 euro per jaar. Van der Horst schrijft dat die prijzen nou eenmaal door eigenaren van parkeergarages worden bepaald. "Het niet gaat om de vraag of men financieel in staat is een stallingsplaats te kopen of huren, maar om de vraag of er een stallingsplaats te koop of te huur is."