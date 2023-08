Waarom blijven liften vaak lang stuk? "Als je er een slechte lift inzet, blijft die altijd slecht"

Voor de PvdA is het aantal kapotte liften in het openbaar vervoer, en vooral de duur voor ze weer gemaakt zijn, een 'zorgelijke ontwikkeling'. "Deze incidenten raken de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in het hart. Reizigers, met name mensen met een beperking, in een rolstoel, met kinderwagens en fietsen ondervinden hinder hiervan. Amsterdammers worden hierdoor beperkt in hun bewegingsvrijheid", aldus raadslid Farley Asruf eerder deze week.

Station Ganzenhoef in Zuidoost. De lift is stuk. Volgens GVB gaat het om een oude lift en wordt die gerepareerd zodra de benodigde onderdelen geleverd zijn. Wanneer dat is kan GVB niet zeggen.

Volgens Imro Garcia, tussenpersoon tussen de leveranciers en afnemers van liften, storen liften gemiddeld zo'n drie keer per jaar. "Dan gaat het om kleine storingen die heel kort duren – die zijn zo opgelost – maar het kan ook heel lang duren." Dat heeft vooral te maken met de lange levertijden van onderdelen en een tekort aan monteurs.

Voorraad onderdelen

In mei bezocht AT5 elf Amsterdamse treinstations. Op dat moment waren er elf liften en dertien roltrappen op. Op station Sloterdijk is een lift zelfs meer dan een jaar buiten gebruik geweest. Garcia: "Er wordt vaak gezegd: 'we hebben problemen met de levering van onderdelen'. Als je weet dat onderdelen moeilijk leverbaar zijn of dat er lange levertijden zijn – en van een grote organisatie als ProRail mag je een beetje verwachten dat ze dat inzichtelijk hebben – dan ga je een plan maken. Bijvoorbeeld een voorraad aanleggen."

Maar dat is volgens ProRail niet zo eenvoudig. "Een gemiddelde lift bestaat uit zestigduizend onderdelen," zegt woordvoerder Coen van Kranenburg. Bovendien staan er op de Nederlandse treinstations allemaal verschillende liften met verschillende onderdelen. Volgens Garcia zou een universeel liftsysteem dan ook beter zijn. Dan zijn alle onderdelen gelijk. ProRail zit wat betreft al op het goede pad zegt Garcia, alleen zouden veel oude liften eigenlijk vervangen moeten worden.

De spoorwegbeheerder geeft toe dat er veel problemen met liften waren de afgelopen tijd, maar: "Het goede nieuws is dat de levertijden voor ons langzamerhand wat beter zijn, in ieder geval op dit moment. We hebben zo’n vijfitig liften op de stations in Amsterdam, en van die liften is er op dit moment één langdurig defect. Dat is op Amsterdam Zuid."

Appartementencomplexen

Ook begeven de liften in kantoorgebouwen en appartementencomplexen het regelmatig. Volgens Garcia speelt daar een heel ander probleem. "Je ziet dat in gebouwen die door projectontwikkelaars worden gemaakt, niet altijd de keuze voor kwalitatief goede liften wordt gemaakt. Ze zijn vooral bezig met de kosten. Hoe minder kosten hoe meer winst. Als je er in het begin een slechte lift inzet, dan blijft dat altijd een slechte lift. Daar blijven altijd problemen mee komen."

Zo gebeurt het dat liften bedoeld voor laagbouw in hoogbouw worden geplaatst. Volgens Garcia moeten projectontwikkelaars meer bewust worden van de gevolgen. "Als iemand op de negentiende verdieping zit en de lift doet het niet. Dan moet die persoon een weekje lang heen en weer lopen. Dat is toch wel erg vervelend. En op dat moment zie je de mensen denken: ‘hadden we maar wat meer geld uitgegeven'."