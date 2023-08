Winkel Waterlooplein moet dicht omdat die te veel souvenirs verkoopt

Een winkel op het Waterlooplein is door de gemeente gesloten omdat er te veel souvenirs werden verkocht. Ook werden er cannabis- en tabaksgerelateerde producten aangeboden. Dat is in strijd met het bestemmingsplan, aldus de gemeente.

De winkel, die op 10 augustus werd gesloten, zou volgens het bestemmingsplan detailhandel moeten zijn. "Maar in plaats daarvan handelde deze zaak als souvenirwinkel en headshop."

De ondernemer paste na meerdere controles en waarschuwingen het assortiment 'enigszins' aan, maar nog niet voldoende. Daarom werd onlangs een last onder bestuursdwang opgelegd aan de ondernemer. Uit een laatste controle bleek volgens de gemeente dat de ondernemer geen gehoor had gegeven aan de opgelegde last.

Te veel souvenirs

Volgens de gemeente werd het maximum aantal souvenirs 'nog steeds ruimschoots overschreden'. Ook werden er nog altijd cannabis- en tabaksgerelateerde producten aangeboden. De gemeente ging daarom over tot het sluiten van de zaak.

"Na de sluiting kan de ondernemer een plan aanleveren over hoe de zaak weer volgens de regels wordt ingericht en benut. Als er vertrouwen is dat de ondernemer zich in de toekomst wel aan de bestemmingsplanregels houdt, mag de winkel weer open", aldus de gemeente.

Winkeldiversiteit

Voor het postcodegebied 1012 en een veertigtal andere straten in stadsdeel Centrum zijn nieuwe winkels en voorzieningen, waarvan het aanbod alleen op toeristen is gericht, niet meer toegestaan. De regel moet het winkelaanbod in de binnenstad aantrekkelijk en divers houden en een monocultuur gebaseerd op souvenirwinkels en horeca vermijden.

Om welke het winkel het gaat is niet bekendgemaakt.