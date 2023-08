Waternet opnieuw in de fout: 730 mensen ontvangen onterechte aanmaning

Bij 730 mensen in de omgeving Amsterdam viel er vorige week onterecht een betalingsherinnering op de mat. Het gaat om mensen die hun waterrekening via een automatische incasso betalen en niet op de hoogte waren van een onbetaalde rekening. Het gaat om 8 euro aanmaningskosten, die na twee weken konden oplopen tot 46 euro.

De problemen ontstonden toen het drinkwaterbedrijf in 2021 overstapte naar een nieuw facturatiesysteem. Door haperingen in het systeem lukte het Waternet een maand lang niet om betalingen via automatische incasso te verwerken. De 730 klanten van Waternet kregen dit niet te horen, maar ontvingen afgelopen week wel ineens een aanmaning voor de onbetaalde rekening.

De 730 klanten hoeven de aanmaningskosten van 8 euro niet te betalen. Ook zullen zij een excuusbrief ontvangen. De klanten die de aanmaningskosten al wel hebben betaald, krijgen het geld terug, laat een woordvoerder van Waternet desgevraagd weten.

Problemen stapelen zich op

Het voorval past in een langlopende reeks van problemen bij Waternet. Zo stelde de Inspectie Leefomgeving en Transport het bedrijf in 2021 nog onder verscherpt toezicht, omdat de computers te kwetsbaar waren voor cyberaanvallen.

De grootste problemen voor de klanten van Waternet worden vooral veroorzaakt door de warboel in de financiële administratie. Zo ging het eerder dit jaar ook al mis met het innen van belastingen waardoor het drinkwaterbedrijf kampt met een tekort van 237 miljoen. Ook werden duizenden Amsterdammers vorig jaar de dupe van verkeerde afschrijvingen door het bedrijf. Bij sommige mensen werd wel veertien keer het vereiste bedrag afgeschreven.

De aanhoudende chaos leidde ertoe dat directeur Annelore Roelofs na negen maanden alweer vertrok. Koen de Snoo moet als opvolger orde op zaken stellen, maar dat is nog niet gelukt.

Rekening met 35 procent omhoog

Komend jaar zal de belastingbetaler de problemen bij het drinkwaterbedrijf ook in de portemonnee voelen. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is van plan om de waterschapsbelasting met 35 procent te verhogen om het tekort van 237 miljoen euro terug te verdienen. Waternet voert de inning van de belasting uit voor het Waterschap, maar door het haperende IT-systeem is dat ook in de problemen gekomen.

Eerst zal Waternet nog in gesprek moeten met de Amsterdamse wethouder, nadat uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is gebleken dat Waternet veel fouten maakt in het berekenen van de tarieven. Door de verkeerd berekende tarieven zouden vooral 'megaverbruikers' te veel moeten betalen.