Stad nl En wéér stroomt een woning vol rioolstront, hoe kan dit zo vaak misgaan?

Een woning aan de Leeuwendalersweg in Bos en Lommer stond deze week vol rioolstront. Het is al zeker het derde verhaal dit jaar dat AT5 maakt over dit soort overstromingen, hoe kan het zou vaak fout gaan?

Nick Post, expert gebouwriolering bij kennisinstituut ISSO, zegt dat het allerlei verschillende oorzaken kunnen zijn. "Bij nieuwbouw duidt het op installatieproblemen. Als het na verloop van tijd gebeurt, dan kunnen het verzakkingen zijn of losgelaten beugels of ondeugdelijk hangwerk." Ook een verstopping van de gemeenteriolering, een luchtprobleem ergens in de riolering of aansluitproblemen kunnen oorzaken zijn.

De bewoners van de woning zijn op vakantie, hun dochter Ikram trok aan de bel. "Verschrikkelijk, dit wens je toch niemand toe, zo'n lekkage in de woning", zegt ze. Twee weken eerder overstroomde de woning ook. Dat gebeurde eveneens bij verschillende buren. "Je kreeg buikpijn, zenuwen, overgeven", vertelt een buurvrouw. Ze zegt dat het uren duurde voordat ze geholpen werd. Ook bij koopwoningen in de straat speelden in het verleden soortgelijke problemen. Schoongemaakt Woningcorporatie Rochdale is eigenaar van de huurwoning waar de ouders van Ikram wonen en schakelde na de overstromingen een gespecialiseerd bedrijf in om het water, de poep en plas te verwijderen. Volgens de woningcorporatie is de bewuste woning goed schoongemaakt.

Post zegt desondanks dat het niet verstandig is om weer in de woning te leven. "Ik zou het niet aanraden. Met gezond verstand kun je hier eigenlijk niet meer leven. E.coli is natuurlijk een grote ziekmaker die uit poep komt. Het heeft hier gelegen, het is eronder getrokken, erin getrokken, dus je zal het moeten verwijderen en opnieuw aanleggen." In de woning was het relatief heet, wat er voor zorgt dat de bacteriën achter de plinten, in de muur en onder de vloer groeien. Naar verwachting zal het vinden van schilders en laminaatleggers weken duren en zal het werk tienduizenden euro's kosten. Rochdale vindt dat dat een zaak is voor de inboedelverzekering. Die verzekering hebben de ouders van Ikram en de verzekeringsmaatschappij is op de hoogte gesteld. Nalatigheid Toch vindt Ikram dat Rochdale het eigenlijk zou moeten betalen, omdat er volgens haar sprake is van nalatigheid. Als de woningcorporatie na de overstroming van twee weken geleden het probleem had opgelost, had de tweede overstroming volgens haar nooit plaatsgevonden.

Reactie woordvoerder Rochdale:

"Om te beginnen: Rochdale vindt dit heel erg. Rioleringsproblemen zijn ellendig. Onze partner op dit gebied is de RRS, de Riool Reinigings Service. Bij dit gespecialiseerde bedrijf kunnen onze huurders zeven dagen per week, 24 uur per dag terecht als er verstoppingen of andere rioleringsproblemen zijn. De RRS komt altijd snel in actie. Ook deze keer is dat gebeurd en zijn de problemen opgelost. Twee weken eerder was er ook een verstopping. Toen vond de RRS voorwerpen in de rioolafvoer die daar niet thuishoren: tampons, vochtige doekjes, snoepzakjes en een rubberen handschoen. Onduidelijk is hoe dat materiaal in de afvoer terecht was gekomen. Er zijn verschillende adressen aangesloten op dezelfde afvoer (standleiding). De omliggende adressen hebben toen een vriendelijke brief van Rochdale ontvangen met de dringende oproep géén voorwerpen of frituurvet in toilet of gootsteen te gooien.

Bij de laatste verstopping heeft RRS geen rare dingen aangetroffen. De Reinigings Service heeft alles, net als de vorige keer, goed schoongemaakt. Voor de schade die is ontstaan, hebben mensen een inboedelverzekering. Als die niet wil betalen, kijkt Rochdale of ze iets kan doen. Maar in principe komt dit soort schade voor rekening van de inboedelverzekering."

Later liet de woordvoerder van Rochdale weten dat de ouders van Ikram, als ze terug zijn van vakantie, tijdelijk in een hotel terechtkunnen in afwachting van maatregelen door de verzekeringsmaatschappij. Er wordt ook nog een 'aanvullende rioolinspectie' uitgevoerd, maar de woordvoerder zegt dat dat uit voorzorg is en dat Rochdale er nog steeds vanuit gaat dat het gaat om gedrag van bovenburen.

Post benadrukt het belang van erkende installateurs en raadt bewoners, hoewel dat dus in ieder geval deze week niet de oorzaak leek, met klem aan alleen 'de 3 P's' door te spoelen. "Poep, plas en papier. En dan alleen wc-papier. Geen vochtige doekjes, luiers, maandverband, etensresten, stokjes, noem het allemaal maar op. Dus dat is ook een bijkomend probleem." Waternet, dat zich bezighoudt met onder andere de riolering in de stad, zegt zelf geen stijging van het aantal overstromingen te zien.

Reactie woordvoerder Waternet:

"We zien wel dat er van alles wordt doorgespoeld dat niet in het riool thuishoort. Denk aan hygiënische doekjes, menstruatieproducten, condooms, luiers etc. Allemaal zaken die kunnen zorgen voor verstoppingen. De problemen zoals jullie die omschrijven hebben vaak te maken met standleidingen. Die zijn voor beheer en rekening van de gebouweigenaar/VvE. Bij verstoppingen in de standleiding wordt er vaak een beroep gedaan op rioolservicesbedrijven. RRS is een van de grotere in Amsterdam en heeft ook contracten lopen met verschillende woningcorporaties."

Volgende week zal een door de inboedelverzekering ingeschakelde schade-expert de woning van de ouders van Ikram bekijken. Zij is er zelf nog niet gerust op, omdat ze vreest voor nieuwe overstromingen.