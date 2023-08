Sluis- en Bruggenfeest in Weesp: "Hier kan Amsterdam een voorbeeld aan nemen"

Op het Sluis- en Bruggenfeest in Weesp staat de gezelligheid voorop. Eetkraampjes en livemuziek trekken Weespers van jong en oud. Dat het nu een 'Amsterdams' feest is, maakt voor de sfeer niet uit. Ondanks de hogere prijzen en strengere regels is het nog altijd even gezellig. "Vanaf jongs af aan kom ik hier al."

Weespers – zeg in Weesp liever niet Weespenaren – komen over het algemeen elk jaar even kijken. In het centrum kun je genieten van live muziek, poffertjes, of gewoon mensen kijken. "Het is gewoon gezellig", legt een bezoeker uit, "iedereen kent elkaar en je ziet iedereen weer een beetje lopen." Met als bonus: "Het vuurwerk elk jaar," aldus een jonge bezoeker.

De horeca is er ook klaar voor. "We hebben al aardig wat sateetjes voorgebakken", vertelt een lokale ondernemer. Feesten zit er voor de barmannen niet in: "Ik verwacht dat ik hier de hele avond te vinden ben. We maken er zelf wel een feestje van."

Het gegeven dat Weesp nu bij Amsterdam hoort, vindt niet iedereen prettig. Dat komt vooral door de gestegen prijzen en extra regels. "Vroeger was het een Weespfeest en toen konden we zelf alles regelen. De nieuwe maatregelen lijken voor horecaondernemers niet meer na te leven."

Toch mag dat de pret niet drukken en zal het dit weekend vooral gezellig zijn: "Als je dit hebt meegemaakt, daar kan heel Amsterdam een voorbeeld aan nemen."