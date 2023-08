Kale en Kokkie beantwoorden kijkersvragen: "Privé zijn we elkaars tegenpolen"

Na vele verzoeken gaat het dan weer eindelijk gebeuren: de Kale en Kokkie Q&A. Via de mail zijn er veel vragen en filmpjes binnengekomen over hobby’s, het leven en natuurlijk Ajax.

Zo komen we erachter of Kale en Kokkie wel eens bij elkaar over de vloer komen en of ze van jongs af aan al droomden van een bestaan als Ajax-analist.

En natuurlijk gaat het ook over voetbal. De twee krijgen vragen over Michiel Kramer en Roger Schmidt, maar moeten zich ook over serieuzere zaken buigen: vinden ze bijvoorbeeld dat het tijd is voor een Fluwelen Revolutie 2.0?