Mega-operatie Centrale Markthal afgerond: rijksmonument klaar voor tweede leven

De restauratie van de Centrale Markthal aan de Jan van Galenstraat is afgerond. Het enorme rijksmonument, ooit het centrum van de stedelijke voedseldistributie, is nu klaar om een plek te worden voor nieuwe initiatieven. Het krijgt een nieuwe bestemming als plek voor creatieve, circulaire en culinaire ondernemers.

Inmiddels zitten de eerste huurders in het pand. Voornamelijk in de kantoorruimtes, die veertig vierkante meter groot zijn en kunnen worden gehuurd voor 400 euro per maand. In een van de ruimtes zitten drie ondernemers van drankenmerk Kumasi. "Je proeft de historie hier natuurlijk, hoe het hier allemaal is ontstaan en het eten en fruit wat hier doorheen is gegaan", geeft oprichter Lars Gierveld aan. "Voor ons als drankbedrijfje is dit een ontzettend mooie plek."

Loopbrug

Uiteindelijk moeten er tachtig bedrijven, groot en klein, in het pand komen. De Markthal moet straks omringd worden met de grotendeels nog te bouwen huizen van de nieuwe wijk Marktkwartier. Dat moeten uiteindelijk in totaal 1700 huizen en appartementen worden. Toch wordt er nu al ingezet op aanloop van bezoekers. Het plan is om een loopbrug te maken om het terrein van het FoodCenter, dat niet toegankelijk is voor mensen, te omzeilen en zo de potentiële bezoekers een manier te bieden om toch naar binnen te kunnen.

De brug wordt gemaakt van afgebroken steigermateriaal. "Vervolgens steek je op spectaculaire wijze op 4,5 meter hoogte, zo'n 300 meter over het terrein heen", aldus Gerard Schuurman, ontwikkelingsmanager van erfgoedorganisatie Boei. "Dan kom je in de hoek uit bij de markthal en dan kun je direct het gebouw in."