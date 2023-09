Spoeddebat aangevraagd na vernietiging vergunning biomassacentrale Diemen

De Noord-Hollandse fracties van SP, Partij voor de Dieren en JA21 hebben een spoeddebat aangevraagd in de provincie over de biomassacentrale in Diemen. De Raad van State heeft de vergunning van de centrale vernietigd omdat bij het verlenen van de vergunning geen onderzoek is gedaan naar de milieugevolgen. De partijen willen dat de provincie een streep zet door de centrale.

Het complex in diemen met nu nog twee aardgasinstallaties - AT5

De provincie verleende, tegen de wens van een groep bewoners uit omliggende gemeenten in, de vergunning voor de komst van de centrale in 2019. Twee jaar geleden oordeelde de rechtbank dat die vergunning correct was verleend, maar de Raad van State draaide dat besluit eergisteren terug. Volgens de Raad van State had er een milieueffectrapport opgesteld moeten worden, omdat de centrale meer dan 100 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen per dag verbrandt. De provincie stelde dat de houtpellets die verbrand worden geen afvalstoffen waren, maar volgens de Raad is dat wel zo.

Quote "Deze centrale is in alle opzichten een slecht idee" Heidi Bouhlel-Lascaris - SP

"Weer heeft de provincie te snel gehandeld met het afgeven van een omgevingsvergunning zonder goede milieueffectrapportage. De provincie moet echt zorgvuldiger zijn met het afgeven van dit soort vergunningen", reageert SP-Statenlid Heidi Bouhlel-Lascaris. "Deze centrale is in alle opzichten een slecht idee." JA21 wil dat de nieuwe coalitie in de provincie besluit om de centrale niet te laten bouwen. "In het kader van verduurzaming bomen kappen om ze vervolgens in de fik te steken, met een verslechtering van de luchtkwaliteit tot gevolg. Gelukkig is biomassa niet opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord en kan er worden gekeken om deze ontbossingscentrale definitief niet te laten bouwen", aldus Daniël van den Berg. Het debat wordt gehouden in de Commissievergadering Leefomgeving van donderdag 21 september.