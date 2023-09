Bouwval te koop voor 4 miljoen euro: "Oude rotbende"

Dure-huizenexpert Erik Rezelman neemt ons weer mee naar een uitschieter op de Amsterdamse woningmarkt. Vandaag bezoeken we een bouwval van ruim vier miljoen euro in Zuid, dat vorig jaar twee keer gekraakt werd . "Oud rotpand."

Van het hoekpand aan de Waldeck Pyrmontlaan in Zuid staan eigenlijk alleen de muren nog overeind. Binnen is het een grote puinzooi. Het huis van 396 vierkante meter staat te koop voor ruim vier miljoen euro en dat is volgens Erik Rezelman - AT5's expert Dure Huizen en ook financieel journalist bij RTL Z- eigenlijk alleen te rechtvaardigen door de locatie. Het pand staat in de chique Willemsparkbuurt met het Vondelpark om de hoek. "De locatie is goed, maar dit is echt een vervallen oude bende. Alles is scheef, krom en stuk."

Rezelman heeft het even opgezocht: "Dit pand is in 2020 gekocht voor drie miljoen en staat nu te koop voor meer dan vier. Voor meer dan tienduizend euro de vierkante meter. Dat is een hoop geld." Maar in Zuid nog niet eens zo'n hele rare vierkantemeterprijs. Ware het niet dat het in dit geval gaat om een volgens Rezelman 'oud rotpand'. "Amsterdam is niet meer voor de Amsterdammers. Het is niet meer te betalen. Tienduizend euro per vierkante meter voor deze oude bende."

'Half miljoentje minder'

Rezelman heeft het nog niet gezegd of er komt een projectontwikkelaar op de scooter aanrijden. Hij zegt zeker interesse te hebben in het pand, maar dan moet er wel een 'half miljoentje' van de vraagprijs af. "Dit huis is alleen nog maar door projectontwikkelaars te doen," zegt Rezelman. "Het kost ruim vier miljoen. Dan moet er nog anderhalf miljoen ingestoken worden. Dat maakt vijf en een half miljoen. Dan moet hij er zeven en een half voor vragen. Dat is 13.000 euro de vierkante meter. Dat vertelde die projectontwikkelaar."