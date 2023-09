Wethouder verdedigt digitale experimenten Arenagebied: "Geen gezichtsherkenning"

De digitale experimenten in het gebied rond de Johan Cruijff Arena zijn juist bedoeld om 'alternatieven voor technologie die de privacy beperkt' te vinden. Dat schrijft wethouder Alexander Scholtes (Digitale Stad) in antwoord op vragen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Beide politieke partijen hadden zorgen om de experimenten, die bekend staan als het Fieldlab Arenagebied. "Zeker waar het gaat om de inzet van biometrische surveillance-technieken. Deze technieken hebben wat GroenLinks en Partij voor de Dieren betreft geen plek in een vrije democratische samenleving", schreven raadsleden Elisabeth IJmker (GroenLinks) en Anke Bakker (Partij voor de Dieren) deze zomer.

Versleutelen

Scholtes antwoordt dat er bij de experimenten nu geen biometrische surveillance-technieken gebruikt worden. "Er is geen sprake van inzet van gezichtsherkenningstechnologie." Bij een eerder experiment in het Arenagebied, de zogeheten Digitale Perimeter, was dat overigens wel zo. Volgens de wethouder is er toen juist gekeken naar een privacy-beschermende techniek 'om bepaalde gegevens te versleutelen'. Hij verwijst naar deze evaluatie.

Op de site van de gemeente staat dat het bij de huidige experimenten onder meer gaat om het uitwisselen van actuele informatie met partners van een evenement in het gebied, privacy-vriendelijke druktemetingen en het detecteren van drones van onbekenden die daar niet mogen vliegen. Ook zou er gekeken worden naar middelen om straatverlichting aan te passen op basis van digitale gegevens over de drukte en manieren om de aanpak van zwerfvuil te verbeteren.

Punt A naar B

Het doel is volgens Scholtes te onderzoeken hoe bezoekers in het drukke Arenagebied 'op een veilig en comfortabele manier van punt A naar B kunnen komen, zonder hierbij (te veel) overlast te ervaren'. Hij zegt dat alle technieken zijn getoetst aan privacy- en ethiekwaarborging.

Dit jaar wordt gebruikt als voorbereiding, 2024 als jaar om prototypes te testen en 2025 om de kennis in te zetten als dat mogelijk is.