Tientallen foutgeparkeerde fietsen bij Centraal: "Nieuwe stalling niet makkelijk te vinden"

En of iedereen het fout parkeren ook bewust doet? "Ik weet dat het niet mag, maar de nieuwe fietsenparkeerplaats vond ik heel lastig te vinden gisteren en ik had haast, ik moest de trein halen", legt de vrouw uit.

In april dit jaar kwam naar buiten dat de bezetting van de ondergrondse fietsenstallingen bij CS 'relatief laag' was. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) liet toen in een brief aan gemeenteraadsleden weten: "De huidige bezettingcijfers van de nieuwe stallingen zijn relatief laat (circa 50% in de Stationplein-stalling en cirac 35% in de IJboulevard-stalling, in de piek)."