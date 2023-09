Hard bellen en goed uitkijken: voetgangers en fietsers niet blij met tijdelijk zebrapad bij CS

Voetgangers en fietsers die via de oostkant van het Centraal Station willen, moeten daar goed uitkijken. Door werkzaamheden aan de Odebrug is er een tijdelijke verkeerssituatie ontstaan, maar op het fiets- en voetpad tussen het IJ en de Geldersekade lijken geen enkele voorrangsregels te gelden. "Het is echt gevaarlijk."

"Je moet echt je moment pakken", vertelt een meneer die over wil steken. Andere voetgangers beamen dat. "Anders sta je een uur te wachten", vertelt iemand. Toch durft niet iedereen tussen de fietsers door te duiken. "Ik ben niet gewend aan al die fietsen die overal vandaan komen", vertelt een vrouw uit Frankrijk.

Het gaat om een tijdelijke zebra die er ligt vanwege werkzaamheden aan de weg. Hoewel het er nu erg smal is, zijn de werkzaamheden juist bedoeld om het fietspad daar te verbreden. Volgens stadsdeel Centrum kon de situatie niet anders. "Het is er nu erg krap. Dat kon helaas niet anders omdat er ruimte nodig was om het werk te doen." Daarnaast zegt het stadsdeel dat er verkeersregelaars horen te staan. Toch zijn die vandaag in geen velden en wegen te bekennen. "Er is hier niemand die uitlegt waar je naartoe moet", vertelt een wandelaar.

Tussentijdse oplossing

De werkzaamheden duren tot 20 november. Toch hopen wandelaars en voetgangers dat er in de tussentijd een oplossing voor de situatie komt. "Misschien moeten er lichtstroken naast het fietspad komen", stelt een fietser voor. "Ik weet niet of verkeerslichten zouden helpen, maar ik vind het nu wel erg spannend", vertelt een andere vrouw.