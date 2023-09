Wethouder haalt uit naar verhuurder Rappange: "Als het kon, zou ik de panden morgen onteigenen"

Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) is niet te spreken over de manier waarop verhuurder Rappange te werk gaat. Dat bleek uit antwoord op vragen van de PvdA over het achterstallig onderhoud van woningen aan de Kramatweg in Oost.

AT5

"Als het kon, zou ik morgen de panden onteigenen. Want dit is zo'n lange zaak die al loopt. Natuurlijk zijn we er eerder als bestuur mee aan de slag gegaan. Er zijn ook bestuurlijke gesprekken geweest. Dat was nog in de vorige periode. En eigenlijk ben ik wel een beetje klaar met kletsen. Want we zien dat we steeds naar de rechter moeten."

De tijd van een 'vriendelijk gesprek' met het makelaarsbedrijf is volgens Pels nu voorbij. "Ik zou willen voorstellen voor nu: kletsen is wel geweest, die tijd is voorbij, dus we gaan gewoon goed kijken of we kunnen handhaven." De mogelijkheid om 'verdergaand te kunnen handhaven' heeft ze dus niet. Ze wil de komende tijd, als het nieuwe kabinet gevormd wordt, om nieuwe regelgeving vragen. Baksteen Over de huurwoningen van Rappange aan de Kramatweg wordt al jaren geklaagd. Een paar weken geleden viel zelfs een baksteen van drie hoog naar beneden. Stichting !Woon krijgt jaarlijks tientallen meldingen over de woningen binnen. De band tussen het makelaarsbedrijf en de gemeente is al jaren niet goed. Drie jaar geleden zegde Rappange een afspraak met toenmalig wethouder Wonen Laurens Ivens af omdat hij een 'ongefundeerde mening' in de media geventileerd zou hebben.