Frederik Hendrikplantsoen krijgt make-over door in- en uitrit Singelgrachtgarage

Door de bouw van de Singelgrachtgarage moet het Frederik Hendrikplantsoen aangepakt worden. De in- en uitrit van de garage komt namelijk in het zuidelijk deel van het plantsoen. Projectleider Hidde Heijnis vertelt in Het Verkeer wat er precies gaat gebeuren.

Sinds 2019 wordt er gewerkt aan een parkeergarage onder de Singelgracht. Daarin is straks ruimte voor 800 parkeerplekken. Ongeveer tachtig procent van deze plekken is bedoeld voor vergunninghouders. Parkeerplaatsen in de straat worden weggehaald zodat er meer ruimte komt voor voetgangers, fietsers en groen.

Wisselende reacties

Er was veel commotie rondom de komst van de garage, niet iedereen was er blij mee. Maar een voorbijganger ziet er wel de voordelen van in. "Ik denk wel dat het nodig is als het gaat helpen voor minder auto's op de straten. Dat zou ik ontzettend fijn vinden."

Een voorbijgaande fietser vindt de omleiding nog ingewikkeld. "Ik vind het heel erg lastig. Ik kom hier bijna elke dag langs. Dan weet ik niet goed of ik erachter langs kan fietsen of dat ik over de trambaan moet", zegt hij.