De Spot: Dharan (Silat Boy) is 13 en heeft al een rapcarrière

Dharan Rimmal is pas 13 en heeft al een rapcarrière. Hiphop kreeg hij met de paplepel ingegoten door zijn vader en nu heeft hij meerdere nummers op zijn naam staan. Zijn teksten gaan over serieuze dingen, maar soms wil hij ook gewoon een feestje bouwen. In Damsko vertelt de jonge rapper over zijn inspiratie en zijn favoriete nummers.

"Als je rapper bent moet je ook iets te vertellen hebben", vindt Dharan. Een moeilijke opgave voor een 13-jarige, zou je denken, maar in het geval van Dharan is niets minder waar. Op jonge leeftijd raakte hij volledig verlamd door een zenuwziekte. Muziek maken helpt hem van de ellende iets moois te maken: "Van iets heel zieligs maak je een soort cadeautje dat je aan jezelf geeft."

Nationaal kampioen

Alsof een rapcarrière op zo'n jonge leeftijd nog niet genoeg is, is hij ook nog eens nationaal kampioen in de Indonesische vechtsport Pencak Silat, vandaar ook zijn artiestennaam Silat Boy.

Naast vechtsport en rappen vindt Dharan het belangrijk om zich in te zetten voor de maatschappij. Daarom organiseerde hij onlangs een benefietconcert voor twee weeshuizen in Nepal, waar hij zelf ook optrad. Iets wat hij in de toekomst vaker wil doen. Daarnaast hoopt de jonge rapper ook dat hij geld kan verdienen met zijn muziek: "Over 10 jaar zie ik mezelf als rappende ondernemer."

