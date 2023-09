Gemeente wil betaald parkeren in bijna heel Noord, ook vergunningen twee keer zo duur

Als het aan het college ligt moeten automobilisten in heel stadsdeel Noord, met uitzondering van de dorpen in landelijk Noord en de Noorder-IJplas, straks betaald gaan parkeren. Ook wil de gemeente de parkeervergunningstarieven verhogen, naar de prijzen die in Zuidoost worden gehanteerd. Dat zou zorgen voor een verdubbeling van de huidige kosten.

Dat schrijft verkeerswethouder Melanie van der Horst in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente kiest er voor om in het gehele stadsdeel parkeerkosten te heffen vanwege 'parkeeroverlast'. Automobilisten zouden hun auto veel in Noord zetten vanwege het gratis parkeren en autobezitters van buurten in het stadsdeel waar wel parkeergeld wordt geheven doen dat ook. "Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft het college geadviseerd om in het hele gebied binnen de ring betaald parkeren in te voeren."

Langer betalen

De gemeente luistert naar het advies en tovert het stadsdeel zo goed als volledig om tot betaald parkeren. Ook de Durgerdammerdijk, tot aan de bebouwde kom van Durgerdam, en de parkeerplaatsen van de sportvelden bij de ring moeten straks betaald parkeren worden. In bijna alle gebieden gaat het tarief 1,60 euro per uur worden, alleen bij Schellingwoude worden de kosten 2,80 per uur.

Daarnaast worden de tijden dat er moet worden betaald rondom het Buikslotermeerplein verruimd. Ook daar ga je op maandag tot en met zaterdag vanaf 09.00 uur betalen voor je parkeergeld, en moet er geld in de betaalautomaat tot 19.00 uur. Op zondag wordt er ook betaald parkeren ingesteld, dat is nu nog niet zo. "Deze aanpassing heeft als voordeel dat bezoekers op zaterdagochtend en zondag worden gestimuleerd om in de directe omgeving van het winkelcentrum te parkeren in plaats van in de omliggende woonwijken."