Is 'toon van Amsterdam' of 'anti-Amsterdams sentiment' reden wegvallen geld Noord/Zuidlijn?

Hoe kan het dat het Rijk besloot om een groot deel van het benodigde geld voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn terug te trekken? Over die vraag debatteerden gemeenteraadsleden vanmiddag tijdens een commissievergadering in de Stopera.

Volgens VVD-raadslid Daan Wijnants is het 'buitengewoon verdrietig' dat het Rijk nog maar 900 miljoen euro wil meebetalen, terwijl dat eerder nog 2,7 miljard zou zijn. "Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente dat ook aan zichzelf te danken heeft, door elke keer naar Den Haag te wijzen en een toon aan te slaan van, Amsterdam moet het allemaal gaan regelen", zei de VVD'er.

Coalitiepartijen vonden het een onbegrijpelijke uitspraak. "U wekt de suggestie dat het progressieve Amsterdam een toontje lager moet zingen, omdat er anders geen geld komt", zei GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting. Hij noemde het kortzichtig en suggereerde dat het 'Anti-Amsterdamse sentiment' bij de landelijke VVD de oorzaak zou kunnen zijn.

Wijnants bleef bij zijn uitspraak. Volgens hem laat de gemeente het bij infrastructuurprojecten telkens afweten. Hij verwees naar een interview dat Van der Horst na het wegvallen van het geld gaf aan AT5, waarin ze zei dat het ook een verantwoordelijkheid van het Rijk was als reizigers van het perron zouden vallen. Volgens hem heeft de wethouder 'twee gezichten'. "In de gemeenteraad rustig, maar naar buiten toe sterk politiek."

Goede samenwerking

Van der Horst reageerde verbaasd en zei juist dat de afspraak door een langdurige goede samenwerking met het Rijk tot stand was gekomen. "Het Rijk neemt er een hele smak geld uit en het enige wat we hier zeggen is dat ik niet in één zin mag zeggen dat het Rijk een verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid op stations?" Ze sprak van een hele goede deal en heeft hoop dat het Rijk later alsnog met het weggevallen geld over de brug komt.