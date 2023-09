Toeristen snappen belastingverhoging wel, maar hoteldirecteur overweegt juridische stappen

Ginjaar, directeur van het Postillion-hotel in het Amstelkwartier, is verbolgen over de verhoging. Hij luidde een paar maanden geleden al de noodklok namens de hotelbranche: toen kondigde de gemeente in de Voorjaarsnota al een verhoging van 7 naar 8 procent, bovenop de vaste 3 euro per persoon per nacht.

Nu vervalt dat vaste bedrag en blijft alleen het percentage over. "Als je het bij elkaar optelt en aftrekt valt het mee", geeft Ginjaar toe. "Maar een boeker of congresorganisator leest alleen: 12,5 procent. Voor 1.000 gasten en drie overnachtingen is dat opeens veel. En dat is wel mijn speelveld."