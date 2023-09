Joodse loofhutten terug van weggeweest: "Onderdeel van Amsterdamse geschiedenis"

Eeuwenlang was het tijdens de herfstperiode een vertrouwd straatbeeld in de Joodse buurt: de loofhutten. Na de Tweede Wereldoorlog verdween die traditie, doordat veel Joodse Amsterdammers zijn vermoord tijdens de holocaust. Vanaf vandaag staan er drie moderne exemplaren op het Waterlooplein om de Joodse geschiedenis van de stad zichtbaar te maken.

Met het feest wordt herdacht dat het Joodse volk veertig jaar lang door de woestijn trok en in hutten of tenten woonde tijdens de uittocht uit Egypte naar het beloofde land. De gemeente, het Joods Cultureel Kwartier en de UvA hopen op deze manier de Joodse geschiedenis zichtbaar te maken in de stad.

"Ik vind dat de Joodse geschiedenis een heel belangrijk onderdeel is van de Amsterdamse geschiedenis. Dus ik denk dat dit voor alle Amsterdammers een belangrijk stukje geschiedenis is om iets te leren over je stad ", vertelt Julia van der Krieke, projectleider van De Joodse Stad.

Vlooienburg vormde vroeger het hart van Joods Amsterdam. "De gevels van de huizen die daar vroeger te zien waren, die zijn weer terug te zien op deze loofhutten ", vertelt Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de UvA.

Holocaust

Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er 80.000 Joodse Amsterdammers in de stad. Slechts 15.000 hebben de Holocaust overleefd: 65.000 Amsterdamse joden zijn nooit meer teruggekeerd. "Het is toen helemaal uit het straatbeeld verdwenen, dus het feit dat het nu voor het eerst weer terug is, dat maakt het bijzonder", vertelt Van der Krieke.

De loofhutten staan tot 6 oktober op Waterlooplein. Ook worden er historische lezingen en religieuze voordrachten over de aspecten van dit feest gehouden. Daarnaast is het de bedoeling dat dit project wordt uitgebreid naar de Plantagebuurt, Zuid en Oost.