Festivalorganisatoren in Stopera om mogelijke lotingen: "Plezier in leven kwijt"

Tania Davison, organisator van het Dockyard Festival en Mystic Garden Festival, zei geen goede moeder voor haar kinderen van 5 en 3 meer te kunnen zijn door de onzekerheid. "Ik ben snappy. We komen thuis en halen geen plezier meer uit het leven. Mijn mamma-hart huilt. Dit is wat het hebben van een onbetrouwbare partner als de gemeente Amsterdam doet met een mens."

"Dat is wat we het meest dwars zit, de luiken van de Stopera zitten potdicht"

Volgens Niels de Geus van de Evenementen Vereniging Amsterdam was er de afgelopen tijd geen overleg met de gemeente mogelijk. "Dat is wat we het meest dwars zit, de luiken van de Stopera zitten potdicht. We voelen ons als sector niet gehoord." Marnix Bal, organisator van Loveland, zei dat een loting de muziekcultuur zal 'kapotmaken' en het faillissement van zijn bedrijf zal betekenen.

Politieke partijen vroegen het college van burgemeester en wethouders haast te maken. "Contracten zijn al getekend. Dat er nu nog steeds geen duidelijkheid is, is echt een teken van een onbetrouwbare overheid", zei Sietze Hylkema van de VVD. Elise Moeskops van D66: "Ons coalitieakkoord zegt gewoon vrij stellig dat wij voldoende ruimte voor festivals gaan creëren in deze periode, dit lijkt allemaal niet te stroken met deze ambitie."

Steekpartij

Twee weken geleden bleek dat loten nog steeds een optie is. Halsema noemde toen onder meer de veiligheid, die ze onder de loep nam na de dodelijke steekpartij tijdens festival Solid Grooves, een reden om niet alle festivals zonder meer door te laten gaan. Ook zou schaarste aan festivallocaties, zo was het toen nog onduidelijk of Riekerhaven een festivalterrein kon blijven, een reden zijn dat de evenementenkalender van dit jaar niet gekopieerd kan worden. Iets waarvan grondwethouder Van Dantzig nu zei dat hij dacht dat Riekerhaven 'met relatief bescheiden aanpassingen' voor volgend jaar 'evenementklaar' kon zijn.

Halsema zei de festivalorganisatoren te begrijpen en het vervelend te vinden dat het langer duurt dan gepland. Uiterlijk dinsdag wil ze duidelijkheid geven, dan vergadert het college van burgemeester en wethouders over de festivals. Daarnaast zei ze niet bedoeld te hebben dat veel festivalorganisatoren de veiligheidsmaatregelen niet op orde hebben, maar juist dat de gemeente hen mogelijk niet goed kan controleren. Dat moet later verbeterd worden.