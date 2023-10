Burgemeester Halsema overweegt social media-campagne tegen explosies

Remine Alberts van de SP wilde ook meer preventie. "Wat doen we eigenlijk met jongerenwerk? Die definitie is er niet. Is het iets om aan preventie richting criminaliteit te doen? De politie en jongerenwerk moeten toch signalen krijgen?"

Imane Nadif (GroenLinks) richtte zich op de daders, waarvan er veel jong zijn. "Waar kunnen ze hulp vragen? Ik weet dat er veel beschikbaar. Hoe zorgen we ervoor dat hulp zo laagdrempelig mogelijk wordt aangegeven. Ze moeten geen angst hebben. Ik hoor vaak dat ze bang zijn voor Veilig Thuis en de politie." Ook vindt ze dat woningen zo snel mogelijk gerepareerd moeten worden. "Hoe langer het zichtbaar is, hoe meer het genormaliseerd wordt."

Dit deed ze na een voorstel van de VVD. Fractievoorzitter Claire Martens vroeg om een afschrikwekkende campagne online en in de stad, om jongeren te 'doordringen' van de straf die op het plaatsen van een explosies staat. Ze verwees daarmee naar het voorbeeld van haar VVD-collega's in Rotterdam, waar ze nu zo'n campagne voeren over het gebruik van drugs.

Halsema vindt wel dat een campagne via sociale media 'heel gericht' moet zijn. "Via TikTok, met rolmodellen waar zij ook naar luisteren. En dat is volgens mij ook wat u bedoelt." Ze gaat met ambtenaren van de afdeling communicatie en de afdeling openbare orde kijken of de campagne op korte termijn kan beginnen. "Waarbij u dan niet moet verwachten dat u daar veel van zal merken. Ik denk dat die geslaagder is als u er weinig van merkt en zij wel."

Raadsleden werden gisteren in het geheim bijgepraat over de explosies. Volgens ingewijden was de boodschap dat er verschillende dadergroepen en motieven zijn, waardoor er geen eenvoudige aanpak mogelijk is.