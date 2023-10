'Organisatie Anouar T. deed voorverkenningen en regelde auto's voor moord Derk Wiersum'

"Het Openbaar Ministerie vindt het heel belangrijk dat naast diegene die de moord hebben uitgevoerd, ook juist de personen die de informatie hebben verzameld, voorverkenningen hebben gedaan, en ervoor hebben gezorgd dat de twee schutters de moord konden plegen, uiteindelijk ook verantwoording af moeten leggen", vertelde persofficier Mara van den Berg vandaag.

'Voorverkenningen'

In de ogen van het OM waren het Anouar T. en Sezer B. die deze rol hebben vervuld. T. zou voorverkenningen bij de woning en het kantoor van Wiersum hebben gedaan. Daarnaast zou hij voertuigen hebben geregeld die met valse kentekenplaten waren voorzien.

Advocaat Derk Wiersum werd zo'n vier jaar geleden doodgeschoten bij zijn woning in Buitenveldert. Op dat moment was hij de advocaat van de kroongetuige in het Marengoproces, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is.

'Diefstal van voertuigen en voorverkenningen'

De organisatie waar T. de leiding over zou hebben houdt zich volgens justitie bezig met de diefstal van voertuigen, voorbereiding van moord, uitvoering van moord en zware mishandeling. De andere acht verdachten die vandaag op één na allemaal aanwezig waren zouden zich in verschillende samenstellingen bezig houden met deze activiteiten.

Bas Janssen, de Limburgse advocaat van Anouar T., liet vanmiddag weten dat zijn cliënt elke vorm van betrokkenheid bij de moord op Derk Wiersum ontkent. In totaal staan er tien zittingsdagen gepland, maandag gaat de zaak verder.