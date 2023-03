Minister maakt excuses aan nabestaanden Peter R. de Vries, Derk Wiersum en broer kroongetuige

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) heeft per brief excuses aangeboden aan de nabestaanden van Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. In de brief schrijft ze dat er fouten zijn gemaakt bij de beveiliging van de slachtoffers.

Dat meldt het AD. "Ik betreur ten diepste dat deze fouten zijn gemaakt", zei Yesilgöz vanmiddag. "Als verantwoordelijk minister heb ik hiervoor aan de nabestaanden excuus aangeboden. Tegelijkertijd besef ik zeer goed dat het onbeschrijfelijke leed dat de nabestaanden is aangedaan, niet kan worden weggenomen."

De excuses komen na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). In dat rapport werd geconcludeerd dat cruciale informatie en signalen rondom de beveiliging van Peter R. de Vries, Derk Wiersum en Reduan B. meerdere keren in de bureaucratische molen waren gestrand.

Reduan B. (41) werd in maart 2019 bij zijn bedrijf op de NDSM-werf doodgeschoten, waarschijnlijk omdat zijn broer Nabil B. als kroongetuige over liquidaties verklaarde. Anderhalf jaar later werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum voor zijn woning in Buitenveldert doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B. in de zaak tegen Ridouan Taghi. Op 6 juli 2021 werd misdaadjournalist Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. De Vries was toen bijna een jaar vertrouwenspersoon van B.