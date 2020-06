Peter R. de Vries wil nieuwe adviseur van kroongetuige Nabil B. worden

Schouten en De Vries maakten de wens vanmiddag bekend tijdens een persconferentie. Voorlopig lijkt het een wens te blijven, omdat De Vries en Schouten zeggen dat het Openbaar Ministerie dwarsligt.

In een persbericht stelt het Openbaar Ministerie (OM) dat rechtsbijstand alleen gegeven kan worden door een advocaat en dat is De Vries niet. 'Dat is kortweg de overweging van het Openbaar Ministerie waarom misdaadjournalist Peter R. de Vries in het strafproces Marengo niet wordt gefaciliteerd als vertrouwenspersoon/adviseur van kroongetuige Nabil B.'

Nabil B. is kroongetuige in het Marengo-proces dat draait om een reeks moorden en pogingen daartoe. Hoofdverdachte in Marengo is Ridouan Taghi die in december van het vorig jaar opgepakt werd in Dubai.

Moord Wiersum

De stap om openlijk naar buiten te treden met het plan om als nieuwe adviseur en advocaat van B. aan de slag te gaan, is opmerkelijk te noemen. De vorige advocaten van de kroongetuige deden hun werk anoniem, nadat advocaat Derk Wiersum voor zijn huis werd doodgeschoten. Hij was op dat moment de raadsman van Nabil B.. Ook de broer van B. werd vermoord toen bekend werd dat B. zou gaan getuigen in de rechtbank.

Peter R. de Vries geeft nadrukkelijk aan zich niet met het juridische proces te willen bemoeien, dat gedeelte van het werk is voor advocaat Schouten. Wel zou hij als woordvoerder en adviseur B. bij willen staan.

Lekken informatie

Vorige week maakte De Vries bekend dat hij opstapt als directeur van het Amsterdamse advocatenkantoor De Vries & Kasem. Dat had volgens De Vries niets te maken met het feit dat advocaat Khalid Kasem beschuldigd is van het lekken van informatie aan de organisatie van Taghi.

Ondanks de weigering van het OM willen de twee Nabil B. nog steeds graag bijstaan.