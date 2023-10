De Spot: Hans woont in zijn eigen bibliotheek

Hans Tulleners is zelfbenoemd 'binnenstadbewaker' en fervent boekenverzamelaar. Elke dag koopt hij een boek waardoor zijn totale collectie inmiddels is opgelopen tot 16.000 boeken. In Damsko geeft hij een rondleiding door zijn bibliotheekhuis.

"Alles wat in het leven gaat gebeuren, staat al beschreven in boeken", vertelt Hans die vol trots naast een van zijn vele boekenkasten staat. Hans woont niet in een gewoon huis, maar in een provisorische bibliotheek: er is geen hoek te vinden zonder boek. Iedere kast is alfabetisch gesorteerd en heeft een eigen onderwerp.

Een aantal boekenkasten staat in het teken van Amsterdam en bevat boeken over allerlei onderwerpen: van vervoer tot criminaliteit en poppenhuizen tot bruine kroegen op de gracht. Wanneer Hans een etentje organiseert is het handigst als iedereen op zijn plek blijft zitten: "Als iemand naar de wc moet, moeten alle mensen opstaan, anders kun je er niet door", lacht Hans.

De miniserie ‘De Spot’ is onderdeel van het programma Damsko.