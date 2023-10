Volle zaal voor Bernie Sanders in De Balie: "Een oude witte man met jeugdig elan"

Bernie Sanders, de Amerikaanse senator en voormalig presidentskandidaat voor de Democraten, was vandaag in de stad. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek 'Het is oké om kwaad te zijn op het kapitalisme', gaf hij een lezing in debatcentrum De Balie.

Sanders stelt in zijn boek dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groeit, dat het economische systeem kraakt en het klimaat volledig op hol is geslagen. Volgens hem is dat allemaal de schuld van onbegrensd kapitalisme.

"Een beetje het linkse geluid waar ik zelf niet per definitie dan van ben", zegt iemand die de lezing bijwoont. "Maar ik vind het wel interessant om te horen wat hij daarover te zeggen heeft."

Oude witte man

De belangstelling voor zijn lezing in De Balie was groot. Kaartjes voor de bijeenkomst waren binnen no-time uitverkocht. Sanders – toch een oude witte man – doet het vooral goed onder jongeren. En dat is op deze avond ook in De Balie te zien.

"Dat komt denk ik omdat hij altijd jong is gebleven", zegt een andere bezoeker. "De consistentie in zijn punten. Hoe hij nooit echt is veranderd, altijd duidelijk is geweest. Dat is heel inspirerend. En ik denk dat het ook inspirerend is voor jongere mensen om ook een keer een oude witte man te zien die wel nog dat jeugdige elan heeft."

Gistermiddag was Sanders nog in boekhandel Atheneum te vinden voor een signeersessie. Behalve Nederland bezoekt Sanders ook België en Duitsland om zijn boek te promoten.