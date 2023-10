Festivalbranche ziet niets in verkoopverbod tickets op showdag: "Zorgt voor extra drukte en zwarthandel"

Dit geldt zowel voor online kaarten als tickets aan de deur. Aanleiding is het drama op festival Solid Grooves afgelopen mei. Daar werd de 21-jarige Jimmy Schepers uit Diemen neergestoken toen hij een vechtpartij probeerde te sussen. Afgelopen week werd al bekend dat de organisatie veel te veel kaarten voor het evenement had verkocht.

Extra veiligheidsmaatregelen

De gemeente besloot hierop extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Evenementen Vereniging Amsterdam (EVA) zegt desgevraagd niet te begrijpen waarom de gemeente denkt dat deze maatregelen de veiligheid zullen vergroten: "Dit levert eerder extra drukte bij de deur en meer zwarthandel op, doordat bezoekers toch op zoek gaan naar een toegangsbewijs voor een evenement waar ze graag naartoe willen."

Ook bij ADE, dat volgende week woensdag begint, zijn ze verbaasd. Woordvoerder Tim Boersma: "Voor organisatoren die 24 uur voor aanvang nog niet uitverkocht zijn, is dit wel een hard gelag. Wij kunnen nog niet overzien hoe groot de nadelige gevolgen zijn, maar de festivalzomer was voor veel organisatoren financieel al lastig, dus we kunnen ons voorstellen dat deze maatregel rauw op hun dak valt."

Lastminuteruns

Met de maatregel wil de gemeente voorkomen dat zich onverwachte situaties voordoen door een lastminuterun op kaartjes. Bij Solid Grooves waren er hierdoor te weinig beveiligers aanwezig.

Bij EVA begrijpen ze dit, maar denken ze niet dat dit de juiste manier is: "Er is namelijk geen reden om aan te nemen dat in de planvorming van de evenementen die tijdens ADE plaatsvinden onvoldoende rekening is gehouden met de maximale capaciteit. Daar zijn de evenementen immers op vergund en heeft een organisator zich aan te houden."

ADE verwijst eveneens naar het veiligheidsplan waarin een maximumaantal bezoekers is opgenomen: "Als organisatoren dat niet overschrijden door middel van online- of deurverkoop op laatste moment, dan kan het zijn dat deze maatregel zijn doel voorbij schiet."