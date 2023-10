Loting voor festivals tóch niet nodig, maar dan moet alles hetzelfde blijven

Als het aan burgemeester Femke Halsema ligt, mogen alle grote muziekevenementen die dit jaar in de stad werden gehouden volgend jaar terugkeren. Voorwaarde is dat de organisatoren akkoord gaan dat hun evenement op dezelfde plek, gedurende hetzelfde aantal dagen en voor hetzelfde aantal mensen wordt gehouden. Wanneer één van de organisatoren dat niet doet, dan worden alle plekken voor muziekevenementen verloot.

Dit schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Festivalorganisatoren zitten al enige tijd in spanning over hoe de gemeente omgaat met het vergunnen van festivallocaties volgend jaar. Door de schaarse ruimte voor festivals is het volgens de burgemeester 'een steeds lastigere puzzel' om muziekevenementen een plek te geven in de stad.

Die puzzel werd ingewikkelder toen afgelopen zomer bleek dat evenementenlocatie Riekerhaven niet beschikbaar zou zijn voor evenementen in 2024, vooral door problemen met de bodem. Daardoor leek er geen andere optie mogelijk dan om alle plekken te verloten. Nu blijkt dat Riekerhaven met enkele aanpassingen komend jaar tóch beschikbaar zal zijn, ziet Halsema de mogelijkheid om alle evenementen die dit jaar plaatsvonden een plek te geven op de kalender van volgend jaar.

Alles hetzelfde als dit jaar

"Het college hecht er aan dat er voldoende ruimte is voor evenementen in de stad en wil graag dat er plek is voor de bestaande evenementen met een lange traditie, waar vele duizenden Amsterdammers plezier aan beleven. Daarom is het de bestuurlijke wens van het college om de muziekevenementen die in 2023 op de kalender stonden ook in 2024 een plek krijgen", aldus de burgemeester.

Een ander argument alle bestaande festivals volgend jaar een plek te geven is de veiligheid voor bezoekers. De bestaande organisatoren zijn bekend met de Amsterdamse regelgeving, het lokale publiek en de specifieke locaties, zo redeneert Halsema. Zeker na de dodelijke steekpartij op festival Solid Grooves, waarbij de 21-jarige Jimmy Schepers om het leven kwam. Organisatoren kunnen volgend jaar te maken krijgen met 'aanvullende eisen of voorwaarden'.

Achter de schermen wordt bij de gemeente gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid, met een nieuwe manier om de schaarse ruimte voor muziekevenementen te verdelen. Daarbij zou ook ruimte zijn voor een inhoudelijke toets en een analyse wat evenementen toevoegen aan de stad. Tot dat nieuwe beleid er is, zet Halsema in op het kopiëren van de 'evenementenkalender' van dit jaar, zodat een loting kan worden voorkomen. De organisatoren hebben tot en met 17 oktober de tijd om akkoord te gaan.

Vrijwel geen plek voor nieuwkomers

Als alle organisatoren akkoord gaan, zijn er nog maar drie plekken beschikbaar voor muziekevenementen voor 'nieuwkomers', festivals die dit jaar geen doorgang vonden in de stad. Het gaat om twee dagen op het N1-terrein (naast de A5) en één dag op Riekerhaven. Het stadsbestuur heeft besloten om die plekken dan te verloten, als zich daarvoor partijen melden.

Hoe groot de impact van de onzekerheid bij festivalorganisatoren is, werd vorige week in de Stopera nog maar eens duidelijk. Tania Davison, organisator van het Dockyard Festival en Mystic Garden Festival, zei toen geen goede moeder voor haar kinderen van 5 en 3 meer te kunnen zijn door de onzekerheid. Volgens Niels de Geus van de Evenementen Vereniging Amsterdam was er de afgelopen tijd geen overleg met de gemeente mogelijk.