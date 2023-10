Wedstrijd Oranje en twee evenementen: vrijdag grote drukte in Arenagebied

Het wordt vrijdag erg druk op en rond de Johan Cruijff Boulevard. Het Nederlands elftal speelt namelijk tegen Frankrijk en er vinden ook evenementen plaats in de Ziggo Dome en de AFAS Live.

In de Ziggo Dome gaat het 's avonds om een uitverkocht concert van zanger Danny Vera en in de AFAS Live om de World Padel Tour (WPT), met zowel een middagdeel als een avonddeel. Dat terwijl de deuren van de Johan Cruijff Arena om 18.45 uur open gaan voor de voetbalwedstrijd, die twee uur later begint.

Druk op de weg

"Voor iedereen die morgen naar de Ziggo Dome komt, hou er rekening mee dat het druk op de weg is en dat het ook druk met parkeren is om dat het Nederlands Elftal speelt in de Arena!", schrijft Danny Vera op Facebook. Ook op de sites van de Johan Cruijff Arena, de Ziggo Dome en de AFAS Live wordt gewaarschuwd voor de drukte.

Voetbalsupporters wordt aangeraden uiterlijk 19.45 uur bij de juiste ingang van de Johan Cruijff Arena te staan en de tickets uitgeprint te hebben. De kaartjes zijn inmiddels uitverkocht.

Laatste trein

Ook aan het eind van de avond zal het druk zijn. De wedstrijd tegen Frankrijk zal even voor 23.00 uur eindigen, het concert van Danny Vera rond 23.15 uur en het avonddeel van de World Padel Tour rond 00.00 uur, al zal een deel van de aanwezigen wellicht eerder vertrekken om de laatste trein te halen.

Het komt niet vaak voor dat er drie evenementen op de Johan Cruijff Boulevard plaatsvinden. Dit soort dagen staan bij ambtenaren en de evenementenlocaties bekend als 'een triple'.

AT5 maakte deze zomer een reportage over het commandocentrum dat de drukte telkens in goede banen probeert te leiden: