Dit zijn de winnaars van de Omarmprijs 2023

In Podium Mozaïek in Bos en Lommer is vandaag de Omarmprijs uitgereikt aan drie initiatieven die zich inzetten tegen armoede en kansenongelijkheid. Daarnaast ging presentator Hadassah de Boer met onder andere Beau van Erven Dorens, Marjolein Moorman en Kwame Agyapong-Ntra in gesprek over dit onderwerp. Van de negen genomineerde initiatieven zijn Elythé bij Petra, Stichting Flora Buurthulp en Armoede begint Jong in de prijzen gevallen. Kijk de hele uitzending hierboven terug.

Een volle zaal in Podium Mozaïek bij de uitreiking van de Omarmprijs - Bram van Oosterhout

Iedereen doet mee - Elythé bij Petra Petra Vermazen uit Noord verkoopt in haar winkel spulletjes van buurtbewoners, zonder winstoogmerk. Het geld dat haar koopwaar oplevert, gaat direct terug naar de mensen die hun spullen aan de winkel gedoneerd hebben. Amsterdammertje van het Jaar, Chaimea Benzirar, reikte haar de prijs uit. Petra is heel blij met de erkenning voor haar werk en wil volgend jaar een back-to-school-party organiseren voor de kinderen die bij de Voedselbank komen.

Elythé bij Petra - Bram van Oosterhout

Iedereen perspectief - Stichting Flora Buurthulp In deze categorie mocht Esmeralda Jongmans de prijs in ontvangst nemen, voor haar werk met Stichting Flora Buurthulp. Samen met haar vrijwilligersteam haalt ze overgebleven groente en fruit op bij winkels uit de buurt, wat ze uitdelen aan mensen met een kleine portemonnee. Ze neemt de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst. "Ze is er een beetje vol van", zegt haar compagnon John de Jong lachend. Ze kopen met het geld van de Omarmprijs een nieuwe bus, om nog meer eten naar nog meer mensen te kunnen brengen die het hard nodig hebben.

Stichting Flora Buurthulp - Bram van Oosterhout

Quote "Jullie verbinden alles, en geven de jongeren perspectief" Wethouder Marjolein Moorman

Gelijke kansen voor kinderen - Armoede begint jong De hoofdprijs werd uitgereikt aan Reggie Hoogvliets, bedenker van het kookinitiatief 'Armoede begint jong'. Wethouder Marjolein Moorman, die hem de prijs uitreikte, noemde de veelzijdigheid van zijn project als reden dat de jury voor hem heeft gekozen "De jury vond jullie initiatief echt prachtig, omdat jullie alles verbinden: jullie geven perspectief, zorgen ervoor dat jongeren gezond eten én jullie maken de jongeren financieel wijzer." Hoogvliets zelf benoemde de schaamte die veel mensen nog steeds voelen als het over geldproblemen gaat, en dat hij hoopt dat te doorbreken. Hij verzekerde Moorman ervan dat het prijzengeld goed besteed zal worden: "We hebben al heel lang geen teamuitje meer gehad. We willen op excursie naar Walibi."

Armoede begint jong - Bram van Oosterhout